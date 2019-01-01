السعودية تبحث مع المحافظ الجديد للبنك المركزي 4 ملفات مهمة وتكشف عن دعم بأكثر من 805 مليون دولار لأول مرة - الكشف بالارقام عن خسائر اليمن بسبب الحرب فرحة عارمة في تعز بعد دحر عصابات ابو العباس - مأرب برس ينشر شهادات مهمة من داخل أحياء المدينة القديمة زيدان يكشف سر دخوله قائمة الأفضل بالعالم قيادات الحوثي تتساقط هكذا دمر الانقلاب الحوثي مدارس اليمن الحكومة اليمنية تحذّر فريق المراقبين من «شرعنة» الانقلاب أربع سنوات على الحرب في اليمن: أبرز المحطات منذ بدء الحملة العسكرية عاصفة الحزم منعت الحوثيين من السيطرة على اليمن السلام في اليمن رهن اتفاق هش مع دخول عمليات التحالف عامها الخامس
قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إن المملكة دعمت البنك المركزي اليمني بـ 2.2 مليار دولار في 2018، إضافة إلى مليار دولار أمريكي تم إيداعه سابقاً، بهدف دعم الاقتصاد اليمني وتوفير الاعتمادات البنكية لشراء السلع الغذائية للشعب اليمني.
وأشار آل جابر إلى أن المملكة لا زالت حتى اليوم تقوم بمنح الاعتمادات البنكية لاستيراد السلع الغذائية الأساسية (القمح، الرز، السكر، حليب الأطفال وزيت الطعام) لدعم جميع اليمنيين دون استثناء، مبيناً أن الدعم السعودي وصل إلى أكثر من 805 مليون دولار أمريكي.
جاء ذلك خلال لقائه ، محافظ البنك المركزي اليمني محافظ معياد.
وجرى خلال اللقاء بحث وضع الاقتصاد والبنك المركزي اليمني والدعم الذي تقدمه المملكة لليمن، واستعراض خطة البنك و سبل تحسين بيئة عمل قطاع الصرافة وبشفافية، بما يخدم الاقتصاد اليمني و يعزز من استقراره.
وقال "آل جابر" إن تأثير الوديعة السعودية على الاقتصاد اليمني انعكس على سعر الصرف للريال اليمني أمام الدولار الأمريكي، ما ساعد في استقرار الاقتصاد اليمني، و إيقاف تدهور العملة اليمنية.
وأشاد آل جابر بحرص الحكومة اليمنية على الاستمرار في صرف مرتبات الموظفين مبيناً أن على ، المنظمات الدولية والمجتمع الدولي تقديم المساعدات المالية لليمن عبر البنك المركزي اليمني لما له الأثر على تعزيز قيمة الريال اليمني والمحافظة على استقرار الاقتصاد في اليمن.