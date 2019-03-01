صادم .. وفاة ممثل سوري خلال تصوير مشهد عن الموت وهذا آخر ما نطقه!

الإثنين 25 مارس - آذار 2019 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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في حادثةٍ مُحزنة، أعلن عن وفاة ممثل سوري خلال تصوير مشهد عن الموت.

وتوفي الممثل فواز جدوع، أثناء تصويره لأولى مشاهده ضمن مسلسل ”دقيقة صمت“، والذي يخرجه شوقي الماجري ويجري تصويره حاليًا في اللاذقية على الساحل السوري.



وتعرض الممثل السوري فواز جدوع لأزمة صحيّة مفاجئة بعد ظهر السبت، أثناء التصوير نُقل على إثرها إلى المستشفى حيث ما لبث أن فارق الحياة بين زملائه الذين كانوا بجانبه، وعلى رأسهم النجم عابد فهد.

وتحدثت الفنانة رغداء هشام، متأثرة عن اللحظات الأخيرة للراحل جدوع.



وأكدت أنها لفرط الصدمة لم تستوعب ماحصل، خاصة وأن الحوار كان عن الموت، لتكون كلمات جدوع الأخيرة، ضمن حواره في المشهد ”شو شفت بالموت؟“ ليسقط بعدها على الأرض بطريقة مرعبة.

أعماله الفنية …

وعمل الراحل مع الفنان أسعد الجابر في مسرحية ”المهر“.

في عام 1972 قدم مسرحية ”درس اللحظات“ و“مشكلة راتب“.

وعمل في المسرح الجوال، وقدم في التلفزيون ”ملامح فراتية“ عام 1981.

ومن أبرز أعماله التلفزيونية ”تل الرماد“ و خان الحرير2″ و ”أبو زيد الهلالي“ و“أيام الغضب“ و“آخر الفرسان“ و”أخوة التراب“ و“المهلب بن أبي صفرة“ و“عنترة“ وغيرها الكثير.