زيدان يكشف سر دخوله قائمة الأفضل بالعالم

الإثنين 25 مارس - آذار 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 154

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، بعض التفاصيل الخاصة ببداية مسيرته مع كرة القدم التي حفلت بالكثير من الإنجازات والألقاب.



وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "في السابق كان عليك أن تلعب جيدًا، ولم تكن الأمور سهلة، والآن حين يعلمون أن لديك موهبة تحصل على فرصة اللعب سريعا".



وأضاف: "لقد واجهت بعض المشاكل في المدرسة، لأن الشيء الوحيد الذي كان يثير اهتمامي هو لعب كرة القدم، ولم ينتقدني والداي أبدًا، لكنني علمت أن موقفي لم يكن مثاليًا".



وأوضح: "والداي قالا لي في أحد الأيام إنهما يعرفان أن لدي شيء ما وأن علي فعل ما أريده، وبمجرد حصولي على الإذن منهما وصلت إلى كان ورأيت اللاعبين يتدربون، قلت إنني يجب أن أكرس نفسي لهذه اللعبة".



وواصل: "منذ تلك اللحظة حاربت لكي أكون الأفضل، وكنت أستريح جيدًا ولم أكن أحمق لأدخل الحانات، وكنت أشرب الكثير من الماء أثناء التمرين، وتركت كل شيء لكي أكون أفضل لاعب بالعالم".



وأتم: "كان علي أن أفعل ذلك، لأجعل والداي يفخران بي".



وخلال مسيرته كلاعب توج زيزو بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 3 مرات، وحصد لقب كأس العالم وكأس أمم أوروبا مع منتخب فرنسا، ودوري الأبطال مع ريال مدريد، بجانب العديد من الألقاب الأخرى.