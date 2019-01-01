قيادات الحوثي تتساقط

الإثنين 25 مارس - آذار 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أكد مصدر عسكري يمني أمس (الأحد)، مقتل قائد مليشيا الحوثي في مديرية دمت بمحافظة الضالع عبدالله الحاوري، و40 من مسلحيه في معارك مع الجيش الوطني الليلة قبل الماضية في مناطق محقن والقدم وبيت اليزيزي والحقب.

وقال إن المليشيات حاولت تنفيذ هجوم مباغت على مواقع الجيش الذي تصدى لها من خلال كمين محكم، وتمكن من قتل عدد من المهاجمين وأسر 8 آخرين.

ولفت المصدر إلى أن جثث عناصر المليشيا لا تزال متناثرة بالوديان، فيما تمكنت من نقل كبار القادة، خصوصاً المنتمين إلى محافظة صعدة وعددهم 15 إلى مستشفى النجار وسط المديرية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تمكنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية أمس من تنفيذ غارة على مواقع المليشيات في مدخل جبل العرف بمحاذاة مدينة البرح ووادي رسيان بمديرية مقبنة، ودمرت تحصينات الحوثي وقتلت العشرات من عناصره.

كما استهدفت المقاتلات تعزيزات للمليشيا في وادي حَبَاب كانت في طريقها إلى الجبهات في مديرية صرواح غرب مأرب.

وفي محافظة البيضاء وسط اليمن قتل القيادي الحوثي أبو عيسى الشريف مع عدد من مرافقيه في غارات شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية