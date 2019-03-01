مسؤول حكومي يكشف حقيقة موافقة «الشرعية» على خطة إعادة الانتشار في الحديدة

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كشف وزير الإعلام معمر الارياني اليوم الاحد 24 مارس 2019 م موافقة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة على خطة العمليات لإعادة الانتشار المقدمة من رئيس بعثة الرقابة الدولية مايكل لوليسغارد.
وقال وزير الاعلام في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر: بتوجيهات من الرئيس عبدربه منصورهادي الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة يوافق على خطة العمليات لإعادة الانتشار المقدمة من رئيس بعثة الرقابة الدولية مايكل لوليسغارد بناء على المقترح المقدم من المبعوث الخاص لليمن، فيما تواصل المليشيا الحوثية مماطلتها.
وجدد الوزير الارياني تأكيد الحكومة الاستعداد للبدء في تنفيذ الخطة رغم مماطلة المليشيا الحوثية حتى اليوم امتدادا لمواقفها الرافضة لتنفيذ التزاماتها وتحقيق اي تقدم منذ اتفاق استوكهولم، مشددا على أن الحكومة قدمت التنازلات تلو التنازلات حرصا على السلام وان صبرها على تلاعب المليشيا لن يطول.