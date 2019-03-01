سلطات «الجـوف» تتخذ إجراءات صارمة ضد التجار المتورطين في بيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية

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أتلف مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الجوف اليوم الاحد جملة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية تم ضبطها خلال الشهر الماضي في مديرية الحزم سبقتها عملية إتلاف في مديرية خب والشعف بعد حملات قام بها المكتب في المديريتين.
وقال ناصر مثنى مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة أن إتلاف هذه المواد جاءت بعد حملة قام بها المكتب خلال شهر مضى في مديرية الحزم هدفت إلى حماية المستهلك والتحقق من جودة المنتجات المعروضة والمخزنة في محلات بيع الجملة والتجزئة ، موضحا أن المواد التي تم ضبطها وإتلافها وجدت منتهية الصلاحية وفقا لتاريخ الانتهاء المدون عليها أو فقدت صلاحيتها نتيجة سوء التخزين.
ودعى ناصر مثنى في تصريح صحفي المواطنين إلى التعاون مع المكتب من خلال الابلاغ عن اي مخالفه من قبل التجار لحماية المواطن من الأمراض والأوبئة التي قد تسببها البضائع المنتهية
وكان المكتب قد أتلف موادا غذائية منتهية الصلاحية في مديرية خب والشعف الاسبوع الماضي بعد حملة مماثلة شملت ضبط المواد ومعالجة ارتفاع الأسعار وضبط الأدوية المنتهية الصلاحية ، في أول حملة ينفذها المكتب بهذه المديرية.