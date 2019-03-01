عقب 6 ساعات من إعلان وفاته... يعود للحياة وهو في طريقه للمشرحة

الإثنين 25 مارس - آذار 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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توفي رجل يدعي جواو أراوجو ويعمل ساعي بريد، عقب تعرضه لنوبة قلبية، إلا أنه أثناء نقله إلى المشرحة حدثت المعجزة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حاول الأطباء لمدة 6 ساعات، إنعاش قلب صاحب الـ38 عاما دون جدوى.

واضطر الأطباء لإعلان نبأ وفاته ونقله إلى المشرحة، إلا أنهم عقب ذلك لاحظوا أنه يتحرك.

وتم الكشف على أراجو، ليجد الأطباء أن الدورة الدموية عادت بشكل تلقائي إلى قلبه.

وصرح فريق الأطباء أنه لا يوجد تفسير دقيق لما حدث، مؤكدا في التقرير الطبي أن الدورة الدموية للمريض عادت بشكل مفاجئ.

ويعرف السيد أراوجو باسم "الرجل المعجزة" في جناح القلب في مستشفى "جلوسيسترشاير" الملكي.