بتوجيه من أمير سعودي... المملكة تشهد حدثا فريدا هذا الأسبوع

الأحد 24 مارس - آذار 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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تستعد المملكة العربية السعودية، لاستضافة حدث فريد نهاية الأسبوع المقبل

وبحسب صحف سعودية فإن المملكة تستضيف في الـ28 من مارس/آزار الجاري، الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة (F1H2O) لعام 2019، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحدث يستمر على مدار 3 أيام، وبتوجيه من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص.

وسباق "فورمولا 1 للزوارق السريعة" واحدا من سلسلة سباقات الجائزة الكبرى التي تجري أحداثها في أوروبا، وآسيا، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط، وتم إطلاق جولاته للعام 2019 خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد الدولي للرياضات البحرية في إمارة موناكو، السبت، بحضور الأمير ألبرت الثاني حاكم موناكو، وتم فيه الإعلان رسميا عن استضافة المملكة العربية السعودية لجولته الافتتاحية، وحضور أبطال العالم وكبار ممثلي F1H2O الجهة المنظمة لسباق الفورمولا 1 للزوارق السريعة حول العالم.

ولفتت الصحيفة إلى أن "فورمولا 1 للزوارق السريعة"، واحدة من "الأنشطة الرياضية الفريدة من نوعها"، التي تسعى لتوفيرها الهيئة العامة للرياضة، من خلال إطلاق مجموعة متنوعة من الأنشطة واستضافة فعاليات رياضية عالمية، وإبراز صورة المملكة كإحدى أهم الوجهات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط.

وتنطلق فعاليات "فورمولا 1 للزوارق السريعة" السبت المقبل، بمشاركة 18 متسابقًا من أبرز وأشهر سائقي الزوارق العالميين، للتنافس ضمن مضمار خاص سيقام على امتداد كورنيش مدينة الدمام.

وتم توجيه دعوة عامة من الهيئة العامة للرياضة للجمهور السعودي الموجود في الدمام وكافة مناطق المملكة، لمتابعة أجواء رياضة من أكثر الرياضات تنافسا، وإثارة على مستوى العالم.