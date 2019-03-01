الإعلان عن نجاح صفقة جديدة بين الجيش والحوثيين

الأحد 24 مارس - آذار 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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نجحت صفقة تبادل أسرى بين قوات الجيش الوطني، ومليشيات الحوثي، اليوم الأحد،24 مارس 2019 م في الإفراج عن 10 أسرى من الطرفين في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.

ونقلت قناة"يمن شباب "عن مصادر عسكرية قولها، إنه تم الإفراج عن خمسة أسرى حوثيين مقابل الإفراج عن خمسة جنود في الجيش بعد جهود وتواصل استمرت لأيام.

وأواخر نوفمبر العام الفائت نجحت قوات الجيش بمحافظة تعز في إتمام صفقة تبادل أسرى شملت الإفراج عن 30 أسيرا من الطرفين (الجيش الوطني ومليشيات الحوثي).