«علي محسن الأحمر» يتحدث عن قرار تاريخي

الأحد 24 مارس - آذار 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قال نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح،اليوم الأحد 24 مارس 2019 م إن قرار "عاصفة الحزم" كان قراراً تاريخياً عروبياً أصيلاً وحقق انتصاراً كبيراً على المشروع الحوثي الإيراني الطائفي في اليمن والمنطقة.

ونقلت وكالة سبأ عن نائب الرئيس قوله، "إن "عاصفة الحزم" التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة، تاج على رأس التاريخ الحديث في الجزيرة العربية والإقليم، وشامة في جبين الدهر بالانتصار الذي حققته على المشروع الحوثي الإيراني الطائفي في المنطقة".

وبالتزامن مع مرور ذكرى انطلاق عمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل"، أشار نائب الرئيس إلى أن تطلُّع اليمنيين وآمالهم بأن يكونوا مع إخوانهم ضمن دول مجلس التعاون الخليجي بات قاب قوسين أو أدنى.

وجدد نائب رئيس الجمهورية الدعوة لكل اليمنيين بمختلف أطيافهم بالاصطفاف إلى جانب الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني الطائفي في اليمن.

وأشار إلى أن انقلاب الحوثي على إجماع اليمنيين وثوابتهم وإلغائه لمبادئ العدالة والمواطنة المتساوية واستهدافه الهوية اليمنية ودول الجوار والملاحة الدولية. ?وأكد نائب الرئيس المضي في تحقيق السلام

، وقال: "إن خيار السلام مبدأ ثابت تنتهجه الشرعية، وقدمت لأجله الكثير من التنازلات في جولات المشاورات المختلفة، في وقتٍ ينتهج الحوثي سياسة الحرب وإراقة الدماء ومضاعفة المعاناة". ونوه إلى أن إصرار الحوثي على الحرب يكشف لليمنيين من يقف إلى صفه وإلى جانب مصالح البلاد ومن يسعى لتحقيق ادعاءات وأوهام خرافية ولو على حساب دماء أبناء الشعب.