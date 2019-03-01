بتوجيه من أمير سعودي... المملكة تشهد حدثا فريدا هذا الأسبوع الإعلان عن نجاح صفقة جديدة بين الجيش والحوثيين «علي محسن الأحمر» يتحدث عن قرار تاريخي مليشيات الحوثي تختطف خطيباً ومؤذناً لسبب تافه قائد الحملة الأمنية المكلفة بتعقب الخاطفين للجنود السعوديين بـ«الجوف» يكشف عن مصير 3 مختطفين ويروي التفاصيل الكاملة لمهام الحملة يوفنتوس يجهز عرضا مغريا لضم صلاح غياب ميسي عن مباراة المغرب لا علاقة له بالإصابة وفاة أكبر عملاء الموساد.. قطر تكشف عن ارقام عملاقة من الاستثمارات في تركيا .. تجاوزت 20 مليار دولار نجم عالمي يمازح المصري صلاح
قال نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح،اليوم الأحد 24 مارس 2019 م إن قرار "عاصفة الحزم" كان قراراً تاريخياً عروبياً أصيلاً وحقق انتصاراً كبيراً على المشروع الحوثي الإيراني الطائفي في اليمن والمنطقة.
ونقلت وكالة سبأ عن نائب الرئيس قوله، "إن "عاصفة الحزم" التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة، تاج على رأس التاريخ الحديث في الجزيرة العربية والإقليم، وشامة في جبين الدهر بالانتصار الذي حققته على المشروع الحوثي الإيراني الطائفي في المنطقة".
وبالتزامن مع مرور ذكرى انطلاق عمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل"، أشار نائب الرئيس إلى أن تطلُّع اليمنيين وآمالهم بأن يكونوا مع إخوانهم ضمن دول مجلس التعاون الخليجي بات قاب قوسين أو أدنى.
وجدد نائب رئيس الجمهورية الدعوة لكل اليمنيين بمختلف أطيافهم بالاصطفاف إلى جانب الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني الطائفي في اليمن.
وأشار إلى أن انقلاب الحوثي على إجماع اليمنيين وثوابتهم وإلغائه لمبادئ العدالة والمواطنة المتساوية واستهدافه الهوية اليمنية ودول الجوار والملاحة الدولية. ?وأكد نائب الرئيس المضي في تحقيق السلام
، وقال: "إن خيار السلام مبدأ ثابت تنتهجه الشرعية، وقدمت لأجله الكثير من التنازلات في جولات المشاورات المختلفة، في وقتٍ ينتهج الحوثي سياسة الحرب وإراقة الدماء ومضاعفة المعاناة". ونوه إلى أن إصرار الحوثي على الحرب يكشف لليمنيين من يقف إلى صفه وإلى جانب مصالح البلاد ومن يسعى لتحقيق ادعاءات وأوهام خرافية ولو على حساب دماء أبناء الشعب.