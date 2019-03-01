بتوجيه من أمير سعودي... المملكة تشهد حدثا فريدا هذا الأسبوع الإعلان عن نجاح صفقة جديدة بين الجيش والحوثيين «علي محسن الأحمر» يتحدث عن قرار تاريخي مليشيات الحوثي تختطف خطيباً ومؤذناً لسبب تافه قائد الحملة الأمنية المكلفة بتعقب الخاطفين للجنود السعوديين بـ«الجوف» يكشف عن مصير 3 مختطفين ويروي التفاصيل الكاملة لمهام الحملة يوفنتوس يجهز عرضا مغريا لضم صلاح غياب ميسي عن مباراة المغرب لا علاقة له بالإصابة وفاة أكبر عملاء الموساد.. قطر تكشف عن ارقام عملاقة من الاستثمارات في تركيا .. تجاوزت 20 مليار دولار نجم عالمي يمازح المصري صلاح
اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الأحد 24 مارس 2019 م، في محافظة المحويت خطيباً ومؤذناً من إحدى قرى المحافظة.
وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي اختطفت مؤذن مسجد في قرية النمري وهو والد الصحفي سمير النمري، بالإضافة إلى اختطاف خطيب المسجد. ولم يشفع السن الطاعن لمؤذن المسجد من اقتياده إلى سجون الحوثي، حيث يبلغ النمري من العمر 60 عاماً.
وذكرت المصادر أن سبب اقتياد خطيب ومؤذن المسجد هو طمس مجهولين لشعار مليشيا الحوثي من على جدار المسجد.
ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي في أواخر العام 2014 على السلطة الشرعية عملت على تفجير عشرات المساجد ودور القران وخطفت الخطباء وأئمة المساجد.