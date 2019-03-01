مليشيات الحوثي تختطف خطيباً ومؤذناً لسبب تافه

الأحد 24 مارس - آذار 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-المحويت

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اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الأحد 24 مارس 2019 م، في محافظة المحويت خطيباً ومؤذناً من إحدى قرى المحافظة.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي اختطفت مؤذن مسجد في قرية النمري وهو والد الصحفي سمير النمري، بالإضافة إلى اختطاف خطيب المسجد. ولم يشفع السن الطاعن لمؤذن المسجد من اقتياده إلى سجون الحوثي، حيث يبلغ النمري من العمر 60 عاماً.

وذكرت المصادر أن سبب اقتياد خطيب ومؤذن المسجد هو طمس مجهولين لشعار مليشيا الحوثي من على جدار المسجد.

ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي في أواخر العام 2014 على السلطة الشرعية عملت على تفجير عشرات المساجد ودور القران وخطفت الخطباء وأئمة المساجد.