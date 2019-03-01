قائد الحملة الأمنية المكلفة بتعقب الخاطفين للجنود السعوديين بـ«الجوف» يكشف عن مصير 3 مختطفين ويروي التفاصيل الكاملة لمهام الحملة

الأحد 24 مارس - آذار 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشف قائد الشرطة العسكرية بمحافظة «مأرب» العميد ناجي منيف وقائد الحملة الأمنية المكلفة بتعقب الخاطفين للجنود السعوديين اليوم الأحد 24 مارس 2019 م عن مصير 3 جنود سعوديين مختطفين منذ ايام لدى قبليين خارجين عن القانون في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

وذكر العميد ناجي منيف لـ«مأرب برس» بأن العناصر المتورطة بخطف الجنود السعوديين أفرجت عصر اليوم عن 3 جنود سعوديين.

واوضح العميد منيف قائلاً:« عقب تحركنا إلى محافظة الجوف يوم الجمعة قمنا بالانتشار فى منطقة اللبنات وقطعنا خطوطهم الرئيسية ومداخل قراهم حينها تدخل الوسطاء والذي بدورهم تواصلوا مع قيادة التحالف طالبين بمنحهم فرصه للتحاور مع الخاطفين وهو ما تم ابلاغنا به من قبل التحالف برفع الحمله، الامنية»

واضاف منيف ان الخاطفين افرجوا عصر اليوم عن ثلاثة جنود سعوديين بعد ان كانو قد افرجوا يوم السبت عن احد المختطفين دون الخضوع لمطالبهم والتي كانت تشترط مبادلة المخطوفين بسجناء في أمن مأرب.

وذكر منيف بأن الأجهزة الأمنية لازالت تتعقب الخاطفين لينالوا جزاءهم الرادع .

وكانت قبائل بني نوف، في محافظة الجوف أصدرت بيانا أعلنت فيه استنكارها لحادثة اختطاف الجنود السعوديين واليمنيين، من قبل مسلحين قبليين ينتمون لنفس القبيلة.

وأكدت القبيلة “وقوفنا الدائم والمستمر مع الحكومة الشرعية ممثلة بفخامة المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية حفظه الله مؤكدين ذلك بالتضحيات اليومية التي تقدمها القبيلة من شهداء وجرحى في الصفوف الامامية لمواجهة المشروع الانقلابي الحوثي الإيراني الذي يهدد امن المنطقة واستقرارها”