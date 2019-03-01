يوفنتوس يجهز عرضا مغريا لضم صلاح غياب ميسي عن مباراة المغرب لا علاقة له بالإصابة وفاة أكبر عملاء الموساد.. قطر تكشف عن ارقام عملاقة من الاستثمارات في تركيا .. تجاوزت 20 مليار دولار نجم عالمي يمازح المصري صلاح انقلاب خطير في بريطانيا يقوده 11 وزيرا للإطاحة برئيسة الوزراء .. وتيريزا ماي تعلن أيامي أصبحت معدودة ترمب يوقع غدا قرارا خطيرا مهاتير محمد: إسرائيل دولة لصوص اختتام البطولة الدولية لمناظرات الجامعات باللغة العربية بمشاركة يمنية في الدوحة 12 كويتياً يتنازلون عن جنسياتهم.. ما السبب؟
كشفت تقارير أن غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة منتخب بلاده أمام نظيره المغربي لا علاقة له بإصابة تعرض لها اللاعب في مباراة جمعت منتخب "التانغو" وفنزويلا الجمعة الماضي.
وأكدت مصادر داخل الاتحاد الأرجنتيني للصحفي الشهير مارتين ليبرمان، أن غياب ميسي عن ودية "أسود الأطلس" و"راقصي التانغو"، كان متوقعا وأمرا سريا بين مسؤولي الاتحادين المغربي والأرجنتيني، مشيرة إلى أن إصابة "البرغوث" لا تدعو للقلق ولن يخضع لفحوص طبية جديدة.
كما أكدت الصحف الكتالونية مشاركة ميسي في مباراة فريقه برشلونة أمام جاره وغريمه المحلي إسبانيول الأحد المقبل، وذلك لحساب الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم، على الرغم من إعلان الاتحاد الأرجنتيني أمس، أن ميسي يعاني من ألم في منطقة الحوض، ما سيمنعه من المشاركة في مباراة المغرب الودية المقررة في طنجة يوم الثلاثاء المقبل.