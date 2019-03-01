قطر تكشف عن ارقام عملاقة من الاستثمارات في تركيا .. تجاوزت 20 مليار دولار

الأحد 24 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال الرئيس التنفيذي في مركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة، إن حجم الاستثمارات القطرية في تركيا تجاوز 20 مليار دولار أمريكي.

وأوضح الجيدة في قمة "أولوداغ" الاقتصادية بولاية بورصة التركية، أمس ، أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعلن، في أغسطس الماضي، عن استثمار إضافي في تركيا بقيمة 15 مليار دولار.

وأضاف أن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين أنقرة والدوحة تشهد تطوراً ملحوظاً، لافتاً إلى أن التبادل التجاري بين الجانبين تجاوز ملياري دولار خلال 2018.

وأعرب عن اعتقاده بأن التبادل التجاري بين البلدين سيتجاوز 5 مليارات دولار سنوياً خلال مدة أقصاها 3 أعوام، وذلك في ظل التقارب الاقتصادي بين تركيا وقطر.

وعن فعاليات الشركات التركية في قطر، قال الجيدة: "يوجد حالياً 205 شركة، منها 167 لديهم شراكات مع شركات قطرية، فاقتصادنا يعد من الاقتصادات المتطورة في منطقة الشرق الأوسط".