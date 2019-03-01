نجم عالمي يمازح المصري صلاح

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نشر أوديل بيكهام جونيور، نجم كرة القدم الأمريكية، صورة له برفقة النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.
وعلق بيكهام على الصورة مازحا: "49 هدفا.. 67 مباراة.. ليست سيئة"، في إشارة إلى عدد الأهداف التي سجلها الفرعون المصري مع ليفربول.
والتقى الثنائي في دبي، مصادفة، حيث يقضيان إجازتيهما.
وكان صلاح سافر أمس إلى دبي، لقضاء إجازة قصيرة، مستغلا توقف المنافسات في الدوريات الأوروبية، وعدم استدعائه لقائمة المنتخب المصري لخوض مباراة النيجر، التي أقيمت أمس، وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).