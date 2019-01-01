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ترمب يوقع غدا قرارا خطيرا

الأحد 24 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيوقع قرارا يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

 وسيكون ذلك عندما يلتقي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في واشنطن الاثنين.

وكتب الوزير إسرائيل كاتز على موقع تويتر "الرئيس ترمب سيوقع غدا في حضور رئيس الوزراء نتنياهو قرارا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان".

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