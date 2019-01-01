ترمب يوقع غدا قرارا خطيرا

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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيوقع قرارا يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
وسيكون ذلك عندما يلتقي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في واشنطن الاثنين.
وكتب الوزير إسرائيل كاتز على موقع تويتر "الرئيس ترمب سيوقع غدا في حضور رئيس الوزراء نتنياهو قرارا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان".