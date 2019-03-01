مهاتير محمد: إسرائيل دولة لصوص

الأحد 24 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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شن رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، هجوماً على دولة الاحتلال الإسرائيلي، واصفاً إياها بأنها "دولة لصوص"، وذلك في إشارة إلى احتلالها الأراضي الفلسطينية منذ 1948.

وقال مهاتير محمد، في تصريحات من إسلام آباد، بثتها القنوات التلفزيونية الباكستانية، : إن "إسرائيل لا تلتزم القوانين الدولية، وتواصل أنشطة الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "لسنا ضد اليهود، لكن لا يمكننا الاعتراف بإسرائيل بسبب احتلالها الأراضي الفلسطينية. لا يمكنك الاستيلاء على أراضي الآخرين، وإقامة دولة عليها، كأنك تعيش بدولة لصوص".

وتأتي تصريحاته متزامنة مع رفض دولي واسع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الاعتراف بـ"السيادة" المزعومة لـ"إسرائيل" على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وبدأ مهاتير،، زيارة رسمية لباكستان، تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها رئيس البلاد عارف علوي، ومن المقرر أن يوقع الجانبان، على هامش الزيارة، على اتفاقيات استثمار بقيمة 900 مليون دولار.

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ومهاتير محمد هو رابع رئيس وزراء لماليزيا، تميَّزت فترة حكمه بالنمو الاقتصادي وازدهار البنية التحتية، وهو ما حوّل البلاد من دولة فقيرة إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأصبح محمد بطلاً في نظر شعوب الدول النامية، وعُرف بمواقفه المساندة للقضية الفلسطينية والمناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

ومطلع العام الجاري، أكد محمد رفض بلاده منح رياضيين إسرائيليين تأشيرة لدخول البلاد للمشاركة في بطولة دولية للسباحة البارالمبية 2019.