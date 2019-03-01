12 كويتياً يتنازلون عن جنسياتهم.. ما السبب؟

الأحد 24 مارس - آذار 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قرر 12 مواطناً كويتيّاً التنازل عن جنسيتهم بعد أن خيروا بين الجنسية الكويتية وبين جنسيات أخرى حصلوا عليها، في إطار قانون يحظر ازدواجية الجنسية.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية أعلنت الحكومة، يوم السبت، قراراً بإسقاط الجنسية عن المواطنين الـ12، دون أن تذكر الجنسيات الأخرى التي يحملها أصحابها حتى يتنازلوا عن الكويتية.

وأصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، الشيخ خالد الجراح، قراراً بإسقاط الجنسية الكويتية عنهم استناداً إلى المادتين الـ 9 والـ11 من المرسوم الأميري 1959/15 والقوانين المعدلة له.

وذكرت الصحيفة أن قرار الإسقاط جاء بعد تخييرهم بين الجنسية الكويتية وبين جنسياتهم الأخرى التي يحملونها مقابل الاحتفاظ بالجنسية الكويتية، إلا أنهم اختاروا التنازل عن الكويتية، وشمل قرارٌ السحب 8 نساء و4 رجال.

وفي عام 2014 حل الجواز الكويتي في المرتبة الأولى عربياً والـ96 عالمياً بـ77 نقطة.