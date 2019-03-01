محافظة يمنية تعلن الحرب على السوق السوداء وتتوعد المتلاعبين

الأحد 24 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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وجه وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح اليوم الاحد ، مدراء المديريات بمحاربة أسواق السوداء والحد من انتشارها وضبط المتورطين والمتلاعبين والمخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة .

وناقشت لجنة النفط والغاز بمحافظة مأرب في اجتماعها المنعقد برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح اليوم ، الوضع التمويني للمشتقات النفطية في المحافظة وآلية تحقيق الاستقرار في الأسواق ومحاربة السوق السوداء في جميع مديريات المحافظة.

وفي الاجتماع أكد الوكيل مفتاح أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين فرع شركة النفط والأجهزة الأمنية وبعض الوحدات العسكرية في المحافظة لتأمين الخطوط الرئيسية وتوفير الحماية اللازمة لناقلات النفط وتلافي كافة جوانب القصور والاختلالات التي تسبب تأخير وصول المشتقات النفطية إلى محطات الشركة ووكلائها وافتعال أزمة في تلك المشتقات .

وحث قيادة فرع الشركة على بذل مزيد من الجهود ومضاعفتها والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في المحافظة للحفاظ على استقرار الوضع التمويني وتوفير احتياجات السوق وتلبيتها وتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق والمتابعة المستمرة لعمليات التوزيع في محطات الشركة ووكلائها.

فيما قدم مدير فرع الشركة بمأرب علي جلال شرحا موجا عن جهود فرع الشركة لتعزيز الاستقرار التمويني في المحافظة وتوفير الكميات المطلوبة لتغطية احتياج السوق من المشتقات النفطية وآلية اعتماد المخصصات النفطية المحددة للمكاتب الخدمية في المحافظة وتوزيعها عليهم وفقا للبرنامج التمويني للشركة بما يضمن استمرار تلك المكاتب في تقديم خدماتها للمواطنين دون انقطاع.

مستعرضا الصعوبات والتحديات التي يواجهها فرع الشركة وسبل معالجتها وآلية تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع النفطي في المحافظة بما يسهم في سرعة ايصال المشتقات النفطية إلى الأسواق وتفويت الفرصة على الساعين لافتعال أزمات في المشتقات في جميع المديريات.

حضر الاجتماع نائبا مدير فرع شركة النفط ومدراء الإدارات المختصة في الشركة.