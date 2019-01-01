امريكا تكشف : دعم للحوثي بمئات الملايين من الدولارات

الأحد 24 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حذر المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران بريان هوك، من دور نظام الملالي في اليمن، وكشف في مقابلة نشرتها صحيفة «ذا ناشيونال»، أن الإيرانيين أعطوا الحوثيين مئات الملايين من الدولارات منذ بدء الحرب في عام 2015.

وأكد أنه ليس لإيران مصلحة مشروعة في اليمن لكنها تستخدم الحوثيين تحت شعارات نصرة الشيعة بينما النظام الإيراني يضطهد شعبه.

وشدد هوك: لن نسمح لإيران بأن تفعل في اليمن ما قامت به في لبنان من خلال أن تصبح قوة وأن تكون لها منظمة شبه عسكرية تهدد منطقة الخليج.

وأضاف: «لقد هددت إيران لسنوات بإغلاق مضيق هرمز.. إن منحهم موطئ قدم في اليمن يسمح لهم بتهديد مضيق التجارة الدولية وعلينا حرمانهم من هدف أن يصبحوا قوة في اليمن».

وقال إن إيران كانت تقدم سنوياً نحو 700 مليون دولار لمليشيا حزب الله، وإن عودة العقوبات حالت دون استمرار هذا الدعم المالي.

ولفت إلى أن قطع تمويل المليشيات جزء من حملة تأثير العقوبات الأمريكية على إيران.