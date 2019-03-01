فيما الانظار على تعز - جبهة جديدة تشتعل والحوثي يتسبب في مأساة انسانية مؤلمة

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نزحت مئات الأسر من منازلها في عزلة الأعشور بمديرية قعطبة شمال محافظة الضالع (جنوب اليمن) بعد قصف حوثي عشوائي استهدف المدنيين.
وقالت مصادر محلية لموقع مأرب برس أن السكان نزحوا من قرى بيت الشوكي والجبل، بعد قصف مكثف من قبل المليشيات الحوثية أجبرت لأهالي على النزوح من منازلهم ، بالتزامن مع وصول قوات من الجيش الوطني إلى المنطقه واحتدم المواجهة مع الانقلابيين.
ودعا المواطنون في بيت الشوكي المنظمات الحقوقية إلى زيارة المنطقة وتقصى الحقائق والإطلاع على حجم الدمار الذي الذي خلفته المليشيا في المنطقة.
يذكر أن معارك لازالت مستمرة في عزلة الاعشور منذ صباح أمس السبت بين الجيش الوطني والمليشيات الحوثية التي حاولت التسلل إليها من جبل حده بمديرية النادرة التابعة لمحافظه إب بهدف الالتفاف على قوات الشرعية في جبهة حمك .
ولم تلقى مأساة النزوح هذه وجريمة استهداف المدنيين ، حقهما من التغطية والتفاعل في وسائل الاعلام وعلى صفحات الناشطين حتى الان ، والذين انشغلوا جميهم بالتراشق ووتبادل الاتهامات خاصة فيما يتعلق بالاحداث الاخيرة في تعز.