بعد هذا الخبر لن تشتري المشروبات الغازية والعصائر المعلبة نهاية سعيدة لأطول قصة عمرها 67 عاما - شاهد صورة جمعت الحبيبين عاجل : حملة أمنية جديدة في تعز وتعهد بتقديم كل المطلوبين الى العدالة هادي يقع في تناقض غريب والناصري يسجل موقفا مخزيا والاصلاح يتحدث عن سقوط للدولة وانحياز للمليشيات ذهبت لتشييع جثمان ابنها أحد ضحايا هجوم نيوزيلندا فماتت هناك الفريق المقدشي يكشف أسباب تأخر الحسم في جبهتي نهم وصرواح وعن طبيعة القوات المتواجدة في مأرب الميليشيات تنفذ حملة تجنيد إجباري في ذمار خطة جديدة للانسحاب من الحديدة وهذه هي أهم مضامينها تصعيد ميداني في اليمن... من صنعاء إلى الضالع في هذا الموعد سيتم استئناف إصدار الجوازات اليمنية .. وبهذا السعر
أعلن الإعلام الأمني التابع لشرطة محافظة تعز اليوم الاحد اطلاق حملة امنية جديدة لضبط وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون.
وقال «استمرارا لعملية ملاحقة العناصر المطلوبة أمنيا في مدينة تعز، أطلقت إدارة شرطة المحافظة حملة أمنية لملاحقة عناصر مطلوبة شمال المدينة، بناءً على توجيهات محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية».
وكلفت إدارة الأمن شرطة مديرية القاهرة بقيادة حملة أمنية مشكلة من وحدات الأمن العام والقوات الخاصة والشرطة العسكرية والنجدة؛ لملاحقة المطلوبين وضبطهم».
مصدر أمني أكد أن الحملة مستمرة في تنفيذ مهامها الموكلة والمحددة من اللجنة الأمنية، وهي عازمة على ملاحقة كافة المطلوبين وتقديمهم للعدالة.