عاجل : حملة أمنية جديدة في تعز وتعهد بتقديم كل المطلوبين الى العدالة

الأحد 24 مارس - آذار 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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أعلن الإعلام الأمني التابع لشرطة محافظة تعز اليوم الاحد اطلاق حملة امنية جديدة لضبط وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون.

وقال «استمرارا لعملية ملاحقة العناصر المطلوبة أمنيا في مدينة تعز، أطلقت إدارة شرطة المحافظة حملة أمنية لملاحقة عناصر مطلوبة شمال المدينة، بناءً على توجيهات محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية».

وكلفت إدارة الأمن شرطة مديرية القاهرة بقيادة حملة أمنية مشكلة من وحدات الأمن العام والقوات الخاصة والشرطة العسكرية والنجدة؛ لملاحقة المطلوبين وضبطهم».

مصدر أمني أكد أن الحملة مستمرة في تنفيذ مهامها الموكلة والمحددة من اللجنة الأمنية، وهي عازمة على ملاحقة كافة المطلوبين وتقديمهم للعدالة.