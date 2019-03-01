كريستيانو رونالدو يُمازح مشجع بسبب قميص ريال مدريد

الأحد 24 مارس - آذار 2019 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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مازح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي أحد عشاقه خلال تركيزه مع المنتخب قبل مواجهة أوكرانيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وشارك رونالدو في التعادل السلبي للبرتغال وأوكرانيا في الجولة الأولى من التصفيات الأولى المؤهلة ليورو 2020.

كان تركيز الجميع على كريستيانو رونالدو ، الذي كان يدافع عن قميص بلاده منذ كأس العالم الأخيرة في روسيا ، وفشل مهاجم يوفنتوس في التسجيل أمام أوكرانيا ، ولكنه مزح في مقابلة بعض المشجعين بعد ترك تركيز الفريق.



ووفقًا لموقع البرنابيو ، اقترب أحد المشجعين للحصول على توقيع كريستيانو رونالدو على قميصه ، ورأى الدون أن المشجع كان يرتدي قميصًا لريال مدريد باسمه ورقم قميص 7 ، الذي كان يرتديه صاروخ ماديرا منذ سنوات في البرنابيو ، وأثناء توقيعه على قميص ريال مدريد الخاص بالمشجع ، سمح كريستيانو لنفسه برفاهية وقضاء نكتة ساخرة وتوجيه سؤال إلى المشجع وقال له مازحًا: ألا تملك قميصًا ليوفنتوس.



لم يبد المشجع الشاب أهمية للتعليق وابتسم كريستيانو ابتسامة لإرجاع المودة الظاهرة.



كانت مفاجأة كريستيانو رونالدو ستذهب إلى أبعد من ذلك عندما رأى أن هناك شابًا آخر من مشجعيه لديه ترسانة كاملة من القمصان تحمل اسمه: واحد من ريال مدريد والآخر من يوفنتوس -الموسم الحالي- والآخر من البرتغال ، بالإضافة إلى أنه يحمل أيضا صورة حيث تم رسم صورة ضخمة للنجم البرتغالي. مرة أخرى ، استجاب كريستيانو تمامًا بابتسامة واضحة.