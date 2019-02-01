تصعيد ميداني في اليمن... من صنعاء إلى الضالع

الأحد 24 مارس - آذار 2019 الساعة 05 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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تشهد الأوضاع الميدانية في اليمن تصعيداً واسعاً، مع إعلان التحالف ، مساء السبت، بدء عملية استهداف جديدة لمواقعالحوثيين في صنعاء، طالباً من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة حفاظاً على سلامتهم.



وتحلق طائرات التحالف بكثافة في أكثر من محافظة يمنية، وفي مقدمتها صنعاء في الضالع، بالتزامن مع تكثيف الحوثيين هجماتهم في مختلف الجبهات.

في موازاة ذلك شنّ الجيش اليمني، مساء السبت، قصفاً بالمدفعية استهدف تجمعات وتعزيزات لمليشيات الحوثيين متوجهة إلى دمت شمال الضالع قادمة من يريم وذمار.

وجاء ذلك بعدما شن الحوثيون هجوماً هو الأكبر منذ سنوات على مناطق شمال وغرب الضالع بحدود محافظة إب، من خلال أربع جبهات هي دمت وحمك والعود والحشاء.

وتمكنت المقاومة والجيش الوطني من كسر الهجوم أكثر من مرة، والذي تجاوز 24 ساعة بشكل متواصل، وفشل فيه الحوثيون في إحراز أي تقدم يذكر.



كذلك تعرض الحوثيون لغارات مكثفة في تعز كبدتهم خسائر كبيرة، إذ استهدفت مقاتلات التحالف العربي، مساء اليوم، بعدة غارات جوية، مواقع متفرقة لمليشيا الحوثيين في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز وأحبطت هجوماً للحوثيين أيضاً على مناطق قهبان والقوز.

ودمرت المقاتلات عربة تابعة للمليشيا كانت تقل عدداً من القيادات في مدخل جبل "العرف" بالقرب من مدينة البرح، فضلاً عن استهداف تجمعات لهم في وادي رسيان بنفس المديرية.