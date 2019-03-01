هذه رسالة محمد بن راشد لرئيسة وزراء نيوزيلندا..   

الأحد 24 مارس - آذار 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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بعث نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، برسالة إلى رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا آرديرن.

ونشر محمد بن راشد صورة لبرج خليفة، وهو مضاء بوجه آرديرن بالحجاب، مع عبارة "سلام"، بالعربية والإنجليزية.

وعلق ابن راشد: "شيعت نيوزلندا اليوم شهداء المسجدين.. وتعاملت حكومتها مع الأزمة بكل حكمة.. وكسبت رئيسة وزرائها احترام المليار ونصف المليار مسلم بتعاملها العاطفي الصادق مع الحادث الإرهابي، الذي استهدف مشاعر جميع المسلمين".

وتابع: "شكرا جاسيندا آرديرن".

وأثارت تغريدة محمد بن راشد، سخطا واسعا من قبل مغردين في مواقع التواصل الاجتماعي، اتهموه بالازدواجية، وعدم الشفافية.

وقال ناشطون إن ابن راشد يبعث برسائل تأييد للسلام إلى العالم الخارجي، بينما لا يقف في وجه سياسات أبو ظبي التي تقتل المدنيين في اليمن، وتحاصرهم في قطر، وتعتقل رجالا ونساء لطرحهم آراء مختلفة داخل الإمارات.

وأوضح ناشطون أن عبارة "السلام" التي نشرت على برج خليفة في دبي، تتعارض مع سياسات الإمارات مع مواطنيها، في الخارج.

شيعت نيوزلندا اليوم شهداء المسجدين ... وتعاملت حكومتها مع الأزمة بكل حكمة .. وكسبت رئيسة وزرائها احترام المليار ونصف المليار مسلم بتعاملها العاطفي الصادق مع الحادث الإرهابي الذي استهدف مشاعر جميع المسلمين ..