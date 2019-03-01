اول إجراء إسرائيلي بعد اعتراف ترامب بشأن الجولان

الأحد 24 مارس - آذار 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قامت وحدات الجيش الإسرائيلي بالإجراء الأول منذ إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وقالت القناة العبرية الـ"13"، ظهر اليوم، السبت، إن دعم ترامب للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان قد أثار حالة من تأهب الجيش الإسرائيلي على الحدود السورية.

وذكرت القناة العبرية أن الجيش الإسرائيلي نشر القناصة بطول الحدود مع سوريا، كجزء من الاستعدادات للمسيرات المحتملة، حيث نشرت القوات الإسرائيلية وحدات مكافحة الشغب، مع الاستعداد لنشر قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.

وجاء نشر الجيش الإسرائيلي لقواته على الحدود السورية، بعد تغريدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أول أمس الخميس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها أنه "بعد 52 عاما حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافا كاملا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لـ دولة إسرائيل واستقرار المنطقة".

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، الشكر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إبداء استعداده للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

وقال نتنياهو عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مساء اليوم، الخميس:

في الوقت الذي تسعى فيه إيران إلى استخدام سوريا كنقطة انطلاق لتدمير إسرائيل، يعترف الرئيس ترامب بشجاعة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. شكرا لك يا سيادة الرئيس ترامب.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، عوفير جندلمان، بتغريدة له في حسابه الرسمي على "تويتر"، أن نتنياهو هاتف ترامب، قبل قليل، وشكره على قراره الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان .