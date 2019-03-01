رئيس فنزويلا يفكر بالتحول للإسلام.. ما علاقة أرطغرل؟

الأحد 24 مارس - آذار 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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نقل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو عن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنه قد يسلم بسبب المسلسل التركي "قيامة أرطغرل" الشهير.

وأوردت صحيفة "أكشام" التركية، أن مادورو قال بعد مأدبة طعام جلس عليها إلى جانب فريق عمل مسلسل أرطغرل، إنه يتابع المسلسل باهتمام بالغ "لأنه يلامس القيم الإنسانية".

وقال مادورو: "هذا المسلسل يعلم الإسلام الحقيقي"، مضيفا: "ربما سأصبح يوما ما مسلما من خلال هذه السلسلة".

وقال تشاووش أوغلو ردا على رئيس فنزويلا: "نحن فخورون وسعداء لسماعهم".

وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، زار موقع تصوير المسلسل التركي الشهير "قيامة أرطغرل" في منطقة "بيقوز" في إسطنبول.

وقدم مادورو شكره لفريق العمل، لحسن استقبالهم له ولوفده، مشيدا بجهودهم في نجاح المسلسل.

وقال: "بدأنا بمشاهدة مسلسل أرطغرل، وفجأة وجدنا أنفسنا في قلب المسلسل بفضل الرسائل التي يوجهها (..) فقبل كل شيء، جذبت انتباهي شجاعة أرطغرل وولاؤه لمبادئه، كما أنه (أرطغرل) لا يشعر بالتعب أمام الصعوبات، ونحن أيضا كذلك".

وشارك في الترحيب بزيارة مادورو ممثلو مسلسل "قيامة أرطغرل" "إنجين ألتان دوزياتان" و"نور الدين سونماز" و"جلال آل" ومخرج المسلسل "متين غوناي" والمنتج "محمد بوزداغ".

وأضاف تشاووش أوغلو: "وقف رئيس فنزويلا مندهشا عند مشاهدته فيديو لأرطغرل، ونطق بأسماء الممثلين المشاركين".

واستقبل مادورو، في موقع التصوير، منتج المسلسل محمد بوزداغ، والمخرج متين غوناي، حيث أطلعاه على معلومات عن المسلسل وموقع التصوير.

وخاطب مادورو الممثلين بأسمائهم في المسلسل، ومازحهم وتجاذب معهم أطراف الحديث، قبل أن ينتقل إلى خيمة "السيد أرطغرل".

وبدا الممثل الذي قام بدور سليمان شاه وهو يصافح الرئيس في موقع التصوير، بينما كانت زوجته مرتدية زي ممثلات المسلسل.

وفي ختام الزيارة، أهدى القائمون على المسلسل سيفا إلى مادورو والوفد المرافق له، الذي ضم ستة وزراء.