في هذا الموعد سيتم استئناف إصدار الجوازات اليمنية .. وبهذا السعر عاجـل.. التحالف يعلن نتائج العملية العسكرية التي نفذها قبل قليل في «صنعاء» صنعاء.. الحوثيون يقتلون واحدا من أبرز الأكاديميين اليمنيين البنك المركزي اليمني يعلن إتخاذ إجراءات طارئة لفرض استقرار الريال اليمني ويوجه تحذيراً هاماً - تفاصيل «الشرعية»تضع شرطاً صارماً للمشاركة في المشاورات الجديدة نادي برشلونة مستعد للتخلي عن نجمه مقابل 100 مليون يورو مدمرة بريطانية تتوجه إلى دولة عربية لمهمة عسكرية صلاح .. لن تسير وحدك أبدا! مقاتلات التحالف تقضي على قيادي «حـوثي» من العيار الثقيل مع مرافقيه عاجل: توجيهات عاجلة من الرئيس ”هادي“ بخصوص ”تعز“
كشف محمد عباد، مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن،امس السبت عن موعد استئناف إصدار الجوازات بعد أكثر من شهر على التوقف.
وقال عباد، في تصريحات صحفية، إن “هذا التوقف مسألة وقت ليس إلا، وستعود الأمور إلى وضعها الطبيعي”.
وأضاف، إن المصلحة ستستأنف عملها بإصدار الجوازات في منتصف شهر أبريل القادم، مرجعاً أسباب التوقف إلى “نفاد المخزون من مخازن المصلحة في الرياض وتأخير توقيع الاتفاقية مع الشركة القائمة على طباعة الجوازات”.
وأكد أن هناك عدداً محدوداً جداً من الجوازات متبقية في المصلحة وتصرف فقط للجرحى والمرضى الذين يحملون تقارير طبية موثوقة.
وبشأن رسوم استخراج الجواز، شدد عباد، أن الرسوم معروفة للجميع ولا يوجد أي زيادة في أسعارها، كما يروجه البعض.
يذكر أن الرسوم الرسمية لاستخراج جواز السفر العادي تقدر ب 7500 ريال يمني.