في هذا الموعد سيتم استئناف إصدار الجوازات اليمنية .. وبهذا السعر

الأحد 24 مارس - آذار 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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كشف محمد عباد، مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن،امس السبت عن موعد استئناف إصدار الجوازات بعد أكثر من شهر على التوقف.

وقال عباد، في تصريحات صحفية، إن “هذا التوقف مسألة وقت ليس إلا، وستعود الأمور إلى وضعها الطبيعي”.

وأضاف، إن المصلحة ستستأنف عملها بإصدار الجوازات في منتصف شهر أبريل القادم، مرجعاً أسباب التوقف إلى “نفاد المخزون من مخازن المصلحة في الرياض وتأخير توقيع الاتفاقية مع الشركة القائمة على طباعة الجوازات”.

وأكد أن هناك عدداً محدوداً جداً من الجوازات متبقية في المصلحة وتصرف فقط للجرحى والمرضى الذين يحملون تقارير طبية موثوقة.

وبشأن رسوم استخراج الجواز، شدد عباد، أن الرسوم معروفة للجميع ولا يوجد أي زيادة في أسعارها، كما يروجه البعض.

يذكر أن الرسوم الرسمية لاستخراج جواز السفر العادي تقدر ب 7500 ريال يمني.