عاجـل.. التحالف يعلن نتائج العملية العسكرية التي نفذها قبل قليل في «صنعاء»

الأحد 24 مارس - آذار 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات خاصة

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كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي عن نتائج العملية العسكرية الجوية التي أعلن عنها التحالف قبل ساعات.

واوضح المالكي ان العملية العسكرية استهدفت هدفين عسكريين مشروعة، عبارة عن كهفين تستخدمها المليشيا الحوثية لتخزين الطائرات بدون طيار واستخدامها بالعمليات الإرهابية.

وأوضح العقيد المالكي في تصريح صحفي" أن عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية السابقة بتاريخ (19 يناير 2019م)، (31 يناير 2019م) ، (09 فبراير 2019م) التي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات بدون طيار تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأماكن تواجد الخبراء الأجانب.

وأكد العقيد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام المليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد وخطر العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما أكد العقيد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية.

وأعلنت قيادة التحالف العربي مساء السبت انها ستنفذ عملية استهداف لمواقع لمليشيات الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء.