صنعاء.. الحوثيون يقتلون واحدا من أبرز الأكاديميين اليمنيين

السبت 23 مارس - آذار 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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قالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء إن أكاديمياً في جامعة الحديدة قتل اليوم السبت 23 مارس 2019م برصاص مليشيا الحوثي.

وحسب المصادر فإن الدكتور فهد سلام، أستاذ الحاسوب، بجامعة الحديدة، قتل، برصاص مسلحين حوثيين، وسط العاصمة صنعاء

المصادر لم تذكر الأسباب التي أدت الى مقتل الدكتور فهد سلام، وما إذا كان اغتيالا مدبرا أم حادثا عرضياً.

و كان الدكتور قد عاد إلى اليمن قبل أشهر من أرقى الجامعات الصينية، بعد إكماله دراسة الدكتوراه في تخصص الحاسوب، حيث يُعد واحدا من أبرز الأكاديميين اليمنيين البارزين في مجال الحاسوب.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي انفلاتاً أمنياً كبيراً في ظل فوضى انتشار السلاح وارتفاع معدل الجريمة.