نادي برشلونة مستعد للتخلي عن نجمه مقابل 100 مليون يورو

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يبدو أن مقام النجم البرازيلي فيليب كوتينيو لن يطول في برشلونة، بعدما تواترت أنباء عن رغبة الفريق الكتالوني ببيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن برشلونة يعتبر صفقة التعاقد مع كوتينيو غير ناجحة، وينوي بيعه بسعر لا يقل عن 100 مليون يورو.
وقد يكون نادي مانشستر يونايتد وجهة كوتينيو المقبلة، لاسيما في ظل اهتمام إدارة "الشياطين الحمر" بصاحب الـ26 عاما، الذي تألق بشكل لافت في الدوري الإنجليزي عندما كان يدافع عن ألوان نادي ليفربول.
ووجد كوتينيو صعوبة بالغة في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية لبرشلونة، وخاض مع "البلوغرانا" هذا الموسم 26 مباراة في الدوري الإسباني، وأحرز 4 أهداف وصنع هدفين آخرين.
أما في منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا، فقد سجل كوتينيو هدفين في 8 مباريات.
وكان الدولي البرازيلي انضم لبرشلونة في يناير 2018 قادما من ليفربول مقابل 160 مليون يورو.