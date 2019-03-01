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مدمرة بريطانية تتوجه إلى دولة عربية لمهمة عسكرية

السبت 23 مارس - آذار 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- وكالات
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ينتظر لبنان في الأيام الثلاثة المقبلة وصول المدمرة البريطانية "HMS Dragon" التي تزور بيروت للمرة الأولى وذلك في إطار التعاون العسكري المشترك بين القوات البريطانية واللبنانية.

 

وأفاد موقع "النشرة" اللبناني بأن المدمرة التابعة للبحرية الملكية البريطانية ستصل إلى مرفأ بيروت يوم الاثنين القادم وستبقى راسية لمدة ثلاثة أيام.

 

وستستضيف السفينة الملكية العديد من الفعاليات، أهمها التدريب مع البحرية اللبنانية وعرض للقدرات البحرية البريطانية للبنانيين.

 

من جهته، رحب وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون بزيارتها إلى لبنان مؤكدا أن زيارة السفينة الملكية البريطانية هي إشارة التزام المستمر بلبنان قوي ومستقر، وهو شريك موثوق به.

 

وقال "لقد أثبتت المملكة المتحدة ذلك من خلال الاستثمار في أفواج الحدود البرية اللبنانية والتدريبات الدورية التي تقوم بها الفرق العسكرية البريطانية للقوات المسلحة اللبنانية، مما يسهم في نجاحاتها الكبيرة، بما في ذلك طرد "داعش" الإرهابي في عام 2017".

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