نادي برشلونة مستعد للتخلي عن نجمه مقابل 100 مليون يورو مدمرة بريطانية تتوجه إلى دولة عربية لمهمة عسكرية صلاح .. لن تسير وحدك أبدا! مقاتلات التحالف تقضي على قيادي «حـوثي» من العيار الثقيل مع مرافقيه عاجل: توجيهات عاجلة من الرئيس ”هادي“ بخصوص ”تعز“ رغم عودته للريال.. زيدان يخطط لتدريب منتخب فرنسا "فيسبوك" يطلق ميزة تجنبك الكثير من الإحراج! مسؤول أمني رفيع بـ«تعـز» يتحدث عن آخر مستجدات الوضع الأمني بالمدينة ويؤكد:«الحملة مستمرة» ميزة جديدة في "واتس آب" ستنال إعجاب المستخدمين! الصومال يستدعي سفيرته لدى سويسرا
سيغيب النجم المصري محمد صلاح اليوم عن المباراة الأخيرة لمنتخب بلاده ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الصيف المقبل.
وسيحل منتخب الفراعنة في الساعة (18:30) من مساء اليوم السبت، بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ضيفا على منتخب النيجر، في مباراة تحصيل حاصل بالنسبة للمصريين، الذين ضمنوا تأهلهم إلى نهائيات البطولة التي ستقام على أراضيهم.
وفيما يلي التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر أمام النيجر:
ونشر محمد صلاح صورة عبر حسابه على موقع "تويتر" صورة له، يظهر فيها العبارة الشهيرة من أغنية فريقه ليفربول " لن تسير وحدك أبدا!"، مكتوبة على الرمال.