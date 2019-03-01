صلاح .. لن تسير وحدك أبدا!

السبت 23 مارس - آذار 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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سيغيب النجم المصري محمد صلاح اليوم عن المباراة الأخيرة لمنتخب بلاده ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الصيف المقبل.

وسيحل منتخب الفراعنة في الساعة (18:30) من مساء اليوم السبت، بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ضيفا على منتخب النيجر، في مباراة تحصيل حاصل بالنسبة للمصريين، الذين ضمنوا تأهلهم إلى نهائيات البطولة التي ستقام على أراضيهم.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر أمام النيجر:

ونشر محمد صلاح صورة عبر حسابه على موقع "تويتر" صورة له، يظهر فيها العبارة الشهيرة من أغنية فريقه ليفربول " لن تسير وحدك أبدا!"، مكتوبة على الرمال.