مقاتلات التحالف تقضي على قيادي «حـوثي» من العيار الثقيل مع مرافقيه

السبت 23 مارس - آذار 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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لقي القيادي في صفوف ميلشيا الحوثي الانقلابية المدعو أبو عيسى الشريف مصرعه اليوم السبت 23 مارس 2019 م في محافظة البيضاء وسط البلاد.

ونقل موقع الجيش الوطني “سبتمبر نت” عن مصدر ميداني قولة:إن القيادي والمشرف الرئيسي لمواقع الميلشيا الحوثية بمنطقة العرقوب بمديرية الصومعة الشريف لقي مصرعه، مع عدد من مرافقيه”.

وأضاف المصدر” أن الاستهداف تم بغارات لمقاتلات التحالف العربي تركزت على تجمعات كان المدعو الشريف من ضمنها”.

وبحسب المصدر” فأن الغارات أسفرت أيضا عن إعطاب العديد من الأطقم التابعة للميلشيا”