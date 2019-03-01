عاجل: توجيهات عاجلة من الرئيس ”هادي“ بخصوص ”تعز“

السبت 23 مارس - آذار 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اجرى الرئيس عبدربه منصور هادي، مساء اليوم السبت 23 مارس/آذار، اتصالا هاتفياً بمحافظ تعز نبيل شمسان للوقوف على تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

ووجه هادي بـ”ضرورة ضبط النفس وحقن الدماء لتوحيد الإمكانات والجهود لمواجهة قوى التمرد والانقلاب من الميليشات الحوثيه الإيرانية التي لا زالت تتربص بتعز والوطن عموما“.

كما وجه الرئيس، محافظ تعز بالعمل على وقف الاختلالات الأمنية من خلال بسط نفوذ الدولة عبر أجهزتها الأمنية والعسكرية وتطبيع الأوضاع بصورة عامه وعاجلة بالتعاون مع مختلف الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة، وبمساندة المواطنين الشرفاء من ابناء محافظة تعز.

وشدد الرئيس على ضرورة وقف التصعيد الغير مبرر من قبل كافة الأطراف والالتزام التام بتوجيهات محافظ المحافظة باعتباره رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة.

وقال ”ان قطرات الدماء التي سالت خلال الأيام الماضية في محافظة تعز هي خسارة في النهاية على الوطن ومسار التحرر الذي ينشده أبناء تعز الباسلة مترحماً على أرواح الشهداء ومتمنياً الشفا العاجل للجرحى“.

من جانبه عبر المحافظ نبيل شمسان عن امتنانه لمتابعه الرئيس لتداعيات الأحداث الأخيرة التي تشهدها تعز وذلك في إطار اهتمامه الدائم بأوضاع الوطن عموما، مؤكداً على العمل تنفيذ توجيهاته بما يفضي لاستتباب الأمن واستقراره.