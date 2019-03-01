رغم عودته للريال.. زيدان يخطط لتدريب منتخب فرنسا

السبت 23 مارس - آذار 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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كشف المدير الفني للمنتخب الفرنسي "ديديه ديشان"، أن مواطنه "زين الدين زيدان"، أخبره برغبته وأمله في قيادة منتخب الديوك في المستقبل.



وصرح "ديشان" لصحيفة "آس" الإسبانية: "أنا على يقين أن زيدان سيتولى منصب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، لا تسألني متى؟ لا أعرف الموعد، لكن كان من الممكن أن يتولى تدريب المنتخب قبلي، ولأنني ما زالت في منصبي، فقد يخلفني في المستقبل".



وتابع: "كما قلت لا أعرف متى سيحصل زيدان على هذا المنصب، لكن ما أستطيع قوله والجزم به هو أن تدريب المنتخب الفرنسي من أهم أهداف زيدان، وهذا أمر واضح بالنسبة له، أما بالنسبة لي، فأنا لم أفقد الحماس أو الرغبة بعد الفوز بكأس العالم، أشعر أن اللحظات الرائعة لم تنته بعد".



وختم المدرب المتوج بمونديال 2018: "لا أفكر في المستقبل البعيد جدا، أفضل التعامل مع كل مرحلة لوحدها وأخذ الأمور خطوة بخطوة، والآن لا أفكر سوى بكيفية التأهل ليورو 2020، بالطبع لا أفكر في الفوز بالبطولة، لأن التصفيات ليست سهلة، لذا بعد الانتهاء من التصفيات، سيأتي وقت التفكير في اليورو".



وعاد "زيدان" مؤخرا إلى تدريب نادي ريال مدريد الإسباني، بعدما رحل عنه الصيف الماضي، عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليغ" للموسم الثالث على التوالي.