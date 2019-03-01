مسؤول أمني رفيع بـ«تعـز» يتحدث عن آخر مستجدات الوضع الأمني بالمدينة ويؤكد:«الحملة مستمرة»

السبت 23 مارس - آذار 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- تعز

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قال مدير شرطة تعز العميد منصور الأكحلي اليوم السبت 23 مارس 2019 م إن" الحملة الأمنية ملتزمة بتوجيهات المحافظ وقرارات اللجنة الأمنية في متابعة كل المطلوبين أمنيا في كل أنحاء المحافظة، تنفيذا لتوجيهات المحافظ بتحقيق الاستقرار وحفظ الأمن في المحافظة".

وأضاف العميد الأكحلي، في تصريحات نشرها الإعلام الأمني، أن الحملة موجهة ضد القتلة والمطلوبين أمنيا ولن تستثني أحداً منهم وكل من صدرت بحقه قرارات ضبط قهرية من النيابة العامة.

ودعا مدير شرطة تعز، الجميع إلى تنفيذ توجيهات محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية وقرارات اللجنة، والاحتكام للنظام والقانون.

وأكد أن الحملة مستمرة في تعقب العناصر المطلوبة في كل أنحاء المحافظة، وهي تتحرك وفق توجيهات رئيس اللجنة الأمنية وبناءً على قرارات النيابة العامة، وعلى ضوء الضوابط والاجراءات القانونية والتي بموجبها، يتم تعقب المطلوبين وملاحقتهم ضمن خطة أمنية محددة.

وفيما يتعلق بالأحداث التي شهدتها المدينة القديمة، أوضح مدير شرطة تعز، أن الحملة استقبلت اللجنة المكلفة من المحافظ في مدرسة هايل (مقر أبو العباس)ظهر اليوم السبت، وبناء على قرارات المحافظ عادت الحملة الأمنية إلى إدارة الشرطة، بعد انسحابها من الأحياء التي طهرتها من العناصر الخارجة عن القانون.

وكان محافظ تعز نبيل شمسان قد وجه بوقف إطلاق النار والانسحاب الفوري للحملة الأمنية وكافة المشاركين فيها وإعادتها إلى ثكناتها كون الحملة الأمنية قد حققت أهدافها،بدورها أعلنت الشرطة في وقت سابق اليوم، انسحابها، من المناطق كانت قد سيطرتها عليها.

وشهدت المدينة القديمة لتعز مواجهات بين الحملة الأمنية وعناصر مسلحة مدعومين بمسلحي القيادي السلفي "أبو العباس". المدعوم اماراتيا .