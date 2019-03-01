تركيا تتخذ تدابير لمنع أي حرب الكترونية ضدها في الانتخابات

السبت 23 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، جاهد طوران، إن بلاده اتخذت التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع هجمات سيبرانية على الانتخابات المحلية نهاية مارس / آذار الحالي.

وشدد طوران على أهمية إطلاع الرأي العام التركي بالمعلومات الوثيقة والصحيحة في الانتخابات.

وأضاف “نتخذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع هجمات سيبرانية ضد الانتخابات المحلية، ونحن مستعدون لإجرائها”.

وتشهد تركيا انتخابات محلية في 31 مارس / آذار الحالي.

وفي شأن آخر، قال طوران إن مطار إسطنبول شهد إقلاع وهبوط 2902 رحلة منذ 29 أكتوبر / تشرين الأول الماضي حتى 18 مارس / آذار الحالي.

وأوضح أن المطار قدم خدماته لـ 372 ألف و118 زائرا منذ افتتاحه، مبينا أن انتقال شركات الطيران من مطار أتاتورك الدولي إلى مطار إسطنبول، سيبدأ في 5 أبريل / نيسان المقبل وينتهي في السابع من الشهر نفسه.

وفي 29 أكتوبر / تشرين الأول 2018، افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشكل رسمي مطار إسطنبول، وهو ثالث مطار دولي في المدينة ذات الموقع الاستراتيجي، على أن يتم إغلاق مطار أتاتورك بعد انتقال الرحلات إلى المطار الجديد لكونهما يستخدمان المجال الجوي نفسه.

وفيما يتعلق بقناة إسطنبول، قال طوران إن القناة ستقدم خدماتها بحلول 2025، بعد انتهاء شقها بين بحري مرمرة والأسود.

ومشروع “قناة إسطنبول”، الذي يتوقع أن يعزز مكانة تركيا في مجال المعابر المائية، يربط بحري “مرمرة” بـ”الأسود” في الشق الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كيلومترًا، بموازاة مضيق البوسفور.

وتهدف الحكومة التركية من خلال المشروع إلى تخفيف حركة السفن عبر البوسفور، وفتح فرص استثمارية جديدة على ضفتي القناة.