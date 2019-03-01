مستجدات عاجلة : الحوثي يفتح جبهة حرب جديدة في الجنوب ومليشياته تحاول الالتفاف على قوات الشرعية

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هاجمت مليشيا الحوثي المتمركزة في جبل حدة في مديرية النادرة التابعة لمحافظة إب، قرى عزلة الأعشور في مديريه قعطبة شمال محافظة الضالع (جنوبي اليمن).
وقالت مصادر عسكرية لموقع مأرب برس إن المليشيات قصفت بالمدفعية قرى خربة الصباري وبيت الشوكي وعزاب في منطقة العود ، في محاولة منها الالتفاف على قوات الشرعية وفتح جبهة جديدة
المصادر أضافت أن المليشيات كانت قد دخلت عقب القصف بسته أطقم مدججة بالأسلحة إلى بيت الشوكي في محاولة منها للإلتفاف على قوات الشرعية في جبهة حمك.
واحبطت قوات الجيش مسنودة برجال من أبناء عزلة الاعشور عملية الالتفاف الحوثية وعززت وجودها في المنطقة ،مع استمرار للإشتباكات حتى مغرب اليوم.
وعزز الجيش بقوات من اللواء30 مدرع واللواء الرابع احتياطي وقوات خاصة الى منطقة الاعشور عقب القصف الحوثي.