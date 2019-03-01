الكشف عن تفاصيل ”خطة دولية جديدة“ للحل في ”الحديدة“

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كشفت صحيفة خليجية، السبت 23 مارس/آذار، مضامين ”خطة جديدة“ للانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى، حيث أظهرت أن ”خفر السواحل“ سيتسلم الميناءين، وسيتم نشر مراقبين من كل الأطراف، وتسليم خرائط الألغام.
وذكرت مصادر لصحيفة ”البيان“ أن الأمم المتحدة وعبر كبير المراقبين الدوليين ”مايكل لوليسغارد“ سلّمت ممثلي الشرعية والميليشيا الخطة المقترحة لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من ميناءي الصليف ورأس عيسى والمنافذ المؤدية إلى مطاحن البحر الأحمر.
وتنص الخطة على وضع الموانئ تحت سيطرة قوات خفر السواحل، في المرحلة الثانية للاتفاق، وبشرط التحقق من أن منتسبي هذه القوات انضموا إليها قبل 2014.
وطبقا للخطة فإن المناطق التي سيتم الانسحاب منها سينشر فيها مراقبون أمميون، ومن الجانب الحكومي، والميليشيا، وتلتزم الأخيرة بتسليم خرائط الألغام التي زرعتها في تلك المناطق.
وكان المبعوث الأممي أعلن في بيان أنه “عقب نقاشات بناءة مع الطرفين، هناك تقدم ملموس نحو الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار طبقاً لاتفاق الحُديدة، وسيتم عرض التفاصيل الفنية على الطرفين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار للتصديق عليها“.