لهذا بكت شيرين على الهواء وناشدت السيسي .. شاهد

السبت 23 مارس - آذار 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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انهارت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، بالبكاء على الهواء مباشرة، خلال مداخلة هاتفية مع مواطنها الإعلامي عمرو أديب، على فضائية "إم بي سي مصر".

وأقرّت شيرين عبد الوهاب بـ"خطئها"، حين صرحت قبل أسابيع، بأن من ينتقد الأوضاع في مصر، يتم الزج به في السجن، وذلك خلال حفلة شاركت بها في البحرين.

وطالبت شيرين عبد الوهاب، جميع المصريين بمسامحتها، قائلة: "أنا غلطانة"، قبل أن تنفجر بالبكاء.

وهاجمت "شيرين"، نقابة الفنانين المصريين، التي أوقفتها بسبب تصريحها، الذي اعتبر "مسّا بالأمن القومي" للبلاد.

وأضافت: "النقابة اللي بتحميني، أول حاجة بتعملها معايا إنها بتوقفني، أنا عاوزاها توقفني، لأنهم مش بيجيبوا لي حقي، هم دائما ضدي، وأنا مش مطربة أنا شيرين عبدالوهاب أمثل بلدي في كل مهرجانات الدول العربية".

وتابعت: "هم بيستغلوني عشان يئذوا بلدي، ولكن أنا بيحميني جيش بلدي اللي هو خط أحمر، ومصر بالنسبة لي خط أحمر".

ووجهت شيرين عبد الوهاب مناشدة لعبد الفتاح السيسي، لحمايتها، قائلة إن زوجها كان على وشك الموت، وخضع لعملية جراحية، بسبب شعوره أنها في خطر.

وتابعت: "أنا مظلومة وحسبى الله ونعم الوكيل، وأناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو أبونا، وهناك مؤامرة ضدي وبستنجد بيك ومعملتش حاجة، أنا مثل ابنتك، وأتعرض للاضطهاد".