لماذا أعاد مرشح مجلس الشيوخ الأمريكي للإمارات 55 ألف دولار

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أعاد أحد المرشحين لمجلس الشيوخ الأمريكي، آلاف الدولارات التي تلقاها العام الماضي من دولة الإمارات، وذلك مقابل إلقائه خطابا في حدث استضافه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.
وقال المتحدث باسم المرشح الأمريكي مارك كيلي إنه "أعاد عشرات الآلاف من الدولارات التي جمعها العام الماضي من خطاب مدفوع في الإمارات"، موضحا أنه أعاد 55 ألف دولار تلقاها لإلقائه خطابا أمام مجموعة متنوعة من الناس حول تجربته في الفضاء والبحرية والأمريكية.
وأضاف المتحدث أن كيلي الذي عمل رائد فضاء سابقا، ركز في خطابه على برنامج الفضاء الإماراتي الذي يشترك مع "ناسا" في بعض المشاريع، لافتا إلى أنه "تم دفع الأموال لكيلي من خلال مكتب المتحدثين، الذي وظفه في ذلك الوقت".
وتابع قائلا إن "كيلي تحدث في مشاركته عن خبراء الفضاء وناقش برامج الفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية".
ورغم أن قبول النقود لا ينتهك أي قانون، لكن قرار كيلي جاء اعتبارا من موضع مسؤولية تجاه حملته الانتخابية لمجلس الشيوخ، خصوصا أنه تعهد بعدم قبول التبرعات من الشركات المساهمة العامة، كما أنه شن حملة ضد تأثير الأموال الأجنبية والمحلية في السياسة، وفق مراقبون.