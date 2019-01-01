الجبش الوطني يزف بشارات جديدة من قلب معاقل الحوثيين في صعدة ..

السبت 23 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مأرب

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تمكنت الشرعية، اليوم السبت، من تحرير مواقع استراتيجية جديدة كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية كتاف البقع بمحافظة صعدة.

وقال العميد عبداللطيف الضبياني قائد اللواء 126 مهام في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من تحرير مجمع الشبوك وتبة التمساح والتباب المطلة على وادي النخيل بجبهة الفرع القريبة من وائله بمديرية كتاف البقع.

وأكد أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية، فيما استعاد أبطال الجيش الوطني كميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة.