من مطار عدن : سفير روسيا يثير غضب الانفصاليين ويكشف اسباب الزيارة وعمل وعدت بتنفيذه الشرعية بعد أيام

السبت 23 مارس - آذار 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اعلن سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين اليوم السبت، دعم بلاده لامن واستقرار ووحدة اليمن.

وقال السفير الروسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم السبت، قبيل مغادرته مطار عدن الدولي" أن روسيا لا ترحب بتقسيم اليمن وتدعم بقاء اليمن موحداً".. مشيداً بالتحسن الأمني المتنامي الذي تشهده العاصمة المؤقتة عدن .

وأشار الى أن زيارته إلى عدن جاءت بناءاً على دعو من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، والحكومة الشرعية للتعرف عن كثب على الوضع في عدن..لافتاً إلى أن زيارته شملت عدداً من المنشآت الإقتصادية منها محطة الحسوة الكهرروحرارية وميناء عدن والبنك المركزي اليمني.

وذكر السفير الروسي أنه إطلع خلال زيارته العاصمة المؤقتة عدن ،على الأضرار التي لحقت بالقنصلية الروسية العامة في عدن ..مثمناً جهود الحكومة الشرعية وإستعدادها إعادة إعمار القنصلية خلال الايام القادمة.

وكانت روسيا قد ابلغت الحكومة الشرعية عن رغبتها في اعادة فتح قنصليتها في عدن ، فيما قالت امريكا انها تأمل في فتح سفارتها بصنعاء الخاضعة للحوثيين ، وهذا يعكس عن دور متنامي لروسيا مع الشرعية مقابل تراجع للدور الامريكي في اليمن بشكل عام.