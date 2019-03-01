الدكتوراه بامتياز للباحث محمد حسن الفرجي من جامعة محمد الخامس بالمغرب

السبت 23 مارس - آذار 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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حصل الباحث محمد حسن الفرجي على الدكتوراه بميزة مشرف جداً مع الاشادة بالبحث من كلية علوم التربية جامعة محمد الخامس الرباط. تخصص تنمية مهارات التدريس على أطروحته الموسومة ب : بــ"تقويم المهارات العقلية في اختبارات الثانوية العامة في الجمهورية اليمنية ٢٠٠٩-٢٠١٤"

وكان الباحث قد نشر العديد من البحوث في المجلات المحلية والعالمية حول الدراسة التي تقدم بها وذلك في إطار النظام التعليمي المغربي والذي يشترط النشر في المجلات العلمية المحلية والعالمية كشرط رئيسي للحصول على درجة الدكتوراه من الجامعات المغربية في التخصصات العلمية.

هذا وقد تكونت لجنة المناقشة والحكم من كل من :

البرفسور عبدالكامل اوزال رئيساً استاذ بجامعة المولى إسماعيل مكناس

البرفسور سعيد الراشدي استاذ بجامعة محمد الخامس الرباط مقرراً ومشرفاً

البرفسور محمد قفصي أستاذ بجامعة محمد الخامس الرباط عضواً

البرفسور عبدالعزيز فعراس استاذ بجامعة محمد الخامس الرباط عضواً.

البروفيسور أحمد الشرقاوي استاذ بجامعة المولى إسماعيل مكناس

واشادة لجنة المناقشة بالبحث وما يمثله من اضافة نوعية جديدة على المستوى الأكاديمي والعملي يمكن اللاستفادة منها على مستوى البلدين.

حضرالمناقشة الاستاذ علي الشريف الوزير المفوض لدى سفارة بلادنا بالمملكة المغربية والاستاذ عبدالحميد الصلوي المستشار الثقافي وعديد من طاقم السفارة وعدد كبير من الطلاب اليمنيين والمغاربة الدارسين في عدد من الجامعات المغربية.