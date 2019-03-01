الدكتوراه بامتياز للباحث محمد حسن الفرجي من جامعة محمد الخامس بالمغرب إعتراف من «الانفصالي عيدروس» وتهديد خطير للشرعية اذا اقدمت على هذه الخطوة في عدن عاجل : انسحاب الحملة الأمنية في تعز والتوصل الى اتفاق مع «ابو العباس» تراجع مستمر للدولار والريال السعودي - اليكم آخر تحديث بسعر الصرف هجوم سعودي شرس على «الانتقالي» وفضح علاقته بـ «قاسم سليماني» وطلب كويتي بتصنيف المجلس «منطمة إرهابية» مائة يوم من «المراوغات الحوثية» على «استوكهولم»... وعين غريفيث على جولة ثانية ميليشيات الحوثي تضاعف التعبئة الطائفية وتدفع بصغار السن للقتال رئيسة وزراء نيوزيلندا فيضان عارم من المشاعر الإنسانية غارات عنيفة على صنعاء.. المواقع المستهدفة الحوثي يجبر أهالي زبيد على دفع المجهود الحربي
حصل الباحث محمد حسن الفرجي على الدكتوراه بميزة مشرف جداً مع الاشادة بالبحث من كلية علوم التربية جامعة محمد الخامس الرباط. تخصص تنمية مهارات التدريس على أطروحته الموسومة ب : بــ"تقويم المهارات العقلية في اختبارات الثانوية العامة في الجمهورية اليمنية ٢٠٠٩-٢٠١٤"
وكان الباحث قد نشر العديد من البحوث في المجلات المحلية والعالمية حول الدراسة التي تقدم بها وذلك في إطار النظام التعليمي المغربي والذي يشترط النشر في المجلات العلمية المحلية والعالمية كشرط رئيسي للحصول على درجة الدكتوراه من الجامعات المغربية في التخصصات العلمية.
هذا وقد تكونت لجنة المناقشة والحكم من كل من :
البرفسور عبدالكامل اوزال رئيساً استاذ بجامعة المولى إسماعيل مكناس
البرفسور سعيد الراشدي استاذ بجامعة محمد الخامس الرباط مقرراً ومشرفاً
البرفسور محمد قفصي أستاذ بجامعة محمد الخامس الرباط عضواً
البرفسور عبدالعزيز فعراس استاذ بجامعة محمد الخامس الرباط عضواً.
البروفيسور أحمد الشرقاوي استاذ بجامعة المولى إسماعيل مكناس
واشادة لجنة المناقشة بالبحث وما يمثله من اضافة نوعية جديدة على المستوى الأكاديمي والعملي يمكن اللاستفادة منها على مستوى البلدين.
حضرالمناقشة الاستاذ علي الشريف الوزير المفوض لدى سفارة بلادنا بالمملكة المغربية والاستاذ عبدالحميد الصلوي المستشار الثقافي وعديد من طاقم السفارة وعدد كبير من الطلاب اليمنيين والمغاربة الدارسين في عدد من الجامعات المغربية.