الدكتوراه بامتياز للباحث محمد حسن الفرجي من جامعة محمد الخامس بالمغرب إعتراف من «الانفصالي عيدروس» وتهديد خطير للشرعية اذا اقدمت على هذه الخطوة في عدن عاجل : انسحاب الحملة الأمنية في تعز والتوصل الى اتفاق مع «ابو العباس» تراجع مستمر للدولار والريال السعودي - اليكم آخر تحديث بسعر الصرف هجوم سعودي شرس على «الانتقالي» وفضح علاقته بـ «قاسم سليماني» وطلب كويتي بتصنيف المجلس «منطمة إرهابية» مائة يوم من «المراوغات الحوثية» على «استوكهولم»... وعين غريفيث على جولة ثانية ميليشيات الحوثي تضاعف التعبئة الطائفية وتدفع بصغار السن للقتال رئيسة وزراء نيوزيلندا فيضان عارم من المشاعر الإنسانية غارات عنيفة على صنعاء.. المواقع المستهدفة الحوثي يجبر أهالي زبيد على دفع المجهود الحربي
قال رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يتلقى دعما اماراتيا ، عيدروس الزُبيدي انه يعترف بشرعية الرئيس هادي، لكنهم «في المجلس يرفضون عقد البرلمان في العاصمة عدن (جنوبي اليمن)».
واشار الزبيدي الذي يزور موسكو حاليا ، في لقاء أجرته معه قناة RT الروسية أن عقد مجلس النواب جلساته في عدن «سيثير الكثير من الفوضى لأن الجنوبيين يرفضون أي لقاء لمكونات الحكومة الشرعية» وهي رسالة تحذير وتهديد للشرعية التي ترتب لعقد جلسة للبرلمان.
وطالب الزبيدي الرئيس هادي بمراجعة إستراتيجيته في التعامل مع ملف الجنوب، وزعم أن «جنوب اليوم ليس كجنوب الأمس».
وكانت موسكو قد واجهت الزبيدي بموقف قوي وثابت من الوحدة اليمنية واشار مسئولون روس التقوا الزبيدي بأن اي حل او تسوية سياسية ستكون ضمن اطار الجمهورية اليمنية ، في اشارة الى رفض دعوات الانفصال التي يتبناها مجلس عيدروس وانصاره .