إعتراف من «الانفصالي عيدروس» وتهديد خطير للشرعية اذا اقدمت على هذه الخطوة في عدن

السبت 23 مارس - آذار 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قال رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يتلقى دعما اماراتيا ، عيدروس الزُبيدي انه يعترف بشرعية الرئيس هادي، لكنهم «في المجلس يرفضون عقد البرلمان في العاصمة عدن (جنوبي اليمن)».

واشار الزبيدي الذي يزور موسكو حاليا ، في لقاء أجرته معه قناة RT الروسية أن عقد مجلس النواب جلساته في عدن «سيثير الكثير من الفوضى لأن الجنوبيين يرفضون أي لقاء لمكونات الحكومة الشرعية» وهي رسالة تحذير وتهديد للشرعية التي ترتب لعقد جلسة للبرلمان.

وطالب الزبيدي الرئيس هادي بمراجعة إستراتيجيته في التعامل مع ملف الجنوب، وزعم أن «جنوب اليوم ليس كجنوب الأمس».

وكانت موسكو قد واجهت الزبيدي بموقف قوي وثابت من الوحدة اليمنية واشار مسئولون روس التقوا الزبيدي بأن اي حل او تسوية سياسية ستكون ضمن اطار الجمهورية اليمنية ، في اشارة الى رفض دعوات الانفصال التي يتبناها مجلس عيدروس وانصاره .