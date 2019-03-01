الدكتوراه بامتياز للباحث محمد حسن الفرجي من جامعة محمد الخامس بالمغرب إعتراف من «الانفصالي عيدروس» وتهديد خطير للشرعية اذا اقدمت على هذه الخطوة في عدن عاجل : انسحاب الحملة الأمنية في تعز والتوصل الى اتفاق مع «ابو العباس» تراجع مستمر للدولار والريال السعودي - اليكم آخر تحديث بسعر الصرف هجوم سعودي شرس على «الانتقالي» وفضح علاقته بـ «قاسم سليماني» وطلب كويتي بتصنيف المجلس «منطمة إرهابية» مائة يوم من «المراوغات الحوثية» على «استوكهولم»... وعين غريفيث على جولة ثانية ميليشيات الحوثي تضاعف التعبئة الطائفية وتدفع بصغار السن للقتال رئيسة وزراء نيوزيلندا فيضان عارم من المشاعر الإنسانية غارات عنيفة على صنعاء.. المواقع المستهدفة الحوثي يجبر أهالي زبيد على دفع المجهود الحربي
وجه محافظ تعز نبيل شمسان بوقف اطلاق النار وانسحاب الحملة الامنية التي انطلقت قبل ثلاثة ايام لملاحقة وضبط الخارجين عن القانون.
وقال المحافظ -في مذكرة (اطلع عليها مأرب برس) وجهها الى قائد المحور ومدير عام الشرطة قائد الحملة -قال ان الحملة الامنية حققت اهدافها.
واشار ان التوجيهات الصادرة بوقف اطلاق النار تأتي بعد اتفاق مع ممثل «ابو العباس»على اجراءات تسليم المطلوبين امنيا وترتيبات تخص تنفيذ قرارات اللجنة الامنية.
وشكل قرار الانسحاب مفاجئة للبعض كون الحملة لم تحقق الاهداف التي خرجت من اجلها كم لم يتم تسليم المطلوبين الذين يتولى ابو العباس حمايتهم وتقوية تمردهم على السلطة المحلية.
في سياق متصل قال مدير شرطة تعز العميد منصور الاكحلي انه تم الالتزام بتوجيهات المحافظ ووقف إطلاق النار بدأ من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت وننتظر تسليم المطلوبين الى الحملة الأمنية.
واوضح في تصريحات صحفية ، ان العناصر الخارجة عن القانون مستمرة في استهداف الحملة والمدنيين ، رغم توجيهات المحافظ بالانسحاب ووقف اطلاق النار.