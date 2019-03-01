عاجل : انسحاب الحملة الأمنية في تعز والتوصل الى اتفاق مع «ابو العباس»

السبت 23 مارس - آذار 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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وجه محافظ تعز نبيل شمسان بوقف اطلاق النار وانسحاب الحملة الامنية التي انطلقت قبل ثلاثة ايام لملاحقة وضبط الخارجين عن القانون.

وقال المحافظ -في مذكرة (اطلع عليها مأرب برس) وجهها الى قائد المحور ومدير عام الشرطة قائد الحملة -قال ان الحملة الامنية حققت اهدافها.

واشار ان التوجيهات الصادرة بوقف اطلاق النار تأتي بعد اتفاق مع ممثل «ابو العباس»على اجراءات تسليم المطلوبين امنيا وترتيبات تخص تنفيذ قرارات اللجنة الامنية.

وشكل قرار الانسحاب مفاجئة للبعض كون الحملة لم تحقق الاهداف التي خرجت من اجلها كم لم يتم تسليم المطلوبين الذين يتولى ابو العباس حمايتهم وتقوية تمردهم على السلطة المحلية.

في سياق متصل قال مدير شرطة تعز العميد منصور الاكحلي انه تم الالتزام بتوجيهات المحافظ ووقف إطلاق النار بدأ من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت وننتظر تسليم المطلوبين الى الحملة الأمنية.

واوضح في تصريحات صحفية ، ان العناصر الخارجة عن القانون مستمرة في استهداف الحملة والمدنيين ، رغم توجيهات المحافظ بالانسحاب ووقف اطلاق النار.