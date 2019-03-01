الدكتوراه بامتياز للباحث محمد حسن الفرجي من جامعة محمد الخامس بالمغرب إعتراف من «الانفصالي عيدروس» وتهديد خطير للشرعية اذا اقدمت على هذه الخطوة في عدن عاجل : انسحاب الحملة الأمنية في تعز والتوصل الى اتفاق مع «ابو العباس» تراجع مستمر للدولار والريال السعودي - اليكم آخر تحديث بسعر الصرف هجوم سعودي شرس على «الانتقالي» وفضح علاقته بـ «قاسم سليماني» وطلب كويتي بتصنيف المجلس «منطمة إرهابية» مائة يوم من «المراوغات الحوثية» على «استوكهولم»... وعين غريفيث على جولة ثانية ميليشيات الحوثي تضاعف التعبئة الطائفية وتدفع بصغار السن للقتال رئيسة وزراء نيوزيلندا فيضان عارم من المشاعر الإنسانية غارات عنيفة على صنعاء.. المواقع المستهدفة الحوثي يجبر أهالي زبيد على دفع المجهود الحربي
اسعار الصرف اليوم السبت 23 مارس
الدولار
شراء 545
البيع 565
السعودي
شراء 147
البيع 149
*الاسعار غير ثاتبة وتتغير