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تراجع مستمر للدولار والريال السعودي - اليكم آخر تحديث بسعر الصرف

السبت 23 مارس - آذار 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 2027

اسعار الصرف اليوم السبت 23 مارس

الدولار

 شراء 545

البيع 565 

السعودي

 شراء 147

 البيع 149

*الاسعار غير ثاتبة وتتغير

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