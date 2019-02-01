غارات عنيفة على صنعاء.. المواقع المستهدفة

السبت 23 مارس - آذار 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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شنت مقاتلات التحالف العربي فجر اليوم غارات على مواقع تابعة لميلشيات الحوثي في العاصمة صنعاء.

وقال شهود عيان من المنطقة إن طيران التحالف استهدف قاعدة الديلمي الجوية بثلاث غارات، وغارتين على بيت عذران، وأخرى استهدفت معسكر الاستقبال، وأكد أن التحليق مازال مستمرا.

أتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحوثيين إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف في ضواحي صنعاء، بحسب ما نشرته وسائل إعلام تابعة للحوثيين.