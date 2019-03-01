ميليشيات الحوثي تضاعف التعبئة الطائفية وتدفع بصغار السن للقتال رئيسة وزراء نيوزيلندا فيضان عارم من المشاعر الإنسانية غارات عنيفة على صنعاء.. المواقع المستهدفة الحوثي يجبر أهالي زبيد على دفع المجهود الحربي الألغام في اليمن: ضحايا بالآلاف وتهديد لحياة الملايين مقاتلات التحالف تنفذ ضربات جوية مركزة على مواقع وتجمعات حوثية أول تحرك قضائي من قلب دولة كبرى ضد مـن يقف وراء عمليات الاغتيال لقيادات «حزب الإصـلاح»وأئمة المساجد بـ«عـدن» بالتفاصيل ..هذا ما تعرض له مدير عام شرطة محافظة «تعـز» قبل قليل قيادي مؤتمـري بارز يعلن رسميًا خيانته لـ«دماء صـالح» ويوجـه طعنة غادرة «للحـزب» تحذير عاجل من السلطات السعودية لكافة مواطني المملكة والمقيمين فيها
أفادت مصادر يمنية الجمعة، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية أجبرت أهالي مدينة زبيد الأثرية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، على التبرع للمجهود الحربي تحت التهديد وبقوة السلاح.
وأكدت أن الميليشيات أرسلت عناصرها للأهالي والتجار داخل مدينة زبيد وأجبرتهم على دفع أموال طائلة، ملوحة بالخطف لمن يرفض الدفع.
كما ذكرت أن الميليشيات عمدت إلى إغلاق المحلات التجارية والمستوصفات الطبية التي لا يدفع أصحابها الأموال دعماً لما يسمى بـ"المجهود الحربي".
يأتي ذلك في ظل استغلال الميليشيات الانقلابية الهدنة الأممية في الحديدة لتعويض ما خسرته في معارك الساحل الغربي بحشد مقاتليها وجمع التبرعات لهم ونهب مبالغ طائلة من التجار والأهالي تحت مسمى دعم المجهود الحربي.
وجاءت هذه الإجراءات الحوثية في إجبار أهالي وسكان زبيد على دفع الأموال والتجنيد الإجباري لبعض شباب المدينة، بعد أن خسرت الكثير من الأسلحة والمعدات العسكرية وعجزت عن دفع رواتب عناصرها.
إلى ذلك، كشفت مصادر محلية في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة أن ميليشيات الحوثي قامت بإغلاق عدد من المدارس في المنطقة ودفعت ما يقارب من 90 طالباً إلى الجبهات في الأيام الماضية.
وأضافت المصادر بأن الميليشيات قامت بإغلاق المدارس وتعطيلها ومنع المدرسين من أداء العملية التعليمية وحولت بعضها إلى ثكنات عسكرية ومراكز تدريبية ومخازن للأسلحة.